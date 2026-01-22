SENA y Gobernación invierten 8 mil millones en aulas para seis municipios de Bolívar

El SENA Regional Bolívar y la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Educación Departamental, avanzan en la consolidación de una ruta de formación que permita a estudiantes que se forman con la Media Técnica, continuar directamente hacia la educación superior, siendo beneficiarios directos de oportunidades académicas y laborales diseñadas desde sus municipios.

La secretaria de educación de Bolívar, Crijulieth Ramos, señaló que esta articulación entre el sistema educativo departamental y el SENA permitirá aprovechar la inversión en infraestructura, nuevas aulas y dotación, para consolidar un modelo educativo que conecte la Media Técnica con la formación superior, reduciendo brechas y ampliando las posibilidades de permanencia y éxito académico de los jóvenes.

Durante este encuentro, el director del SENA Regional Bolívar, Jaime Torrado destacó que la estrategia contempla la creación y adecuación de nuevas aulas y ambientes de formación especializados en distintas instituciones educativas, con el fin de garantizar que los aprendices reciban una formación técnica de calidad, alineada con los programas del SENA y con las demandas del sector productivo.

Torrado explicó que esta articulación permitirá que los estudiantes culminen el bachillerato con competencias certificadas, facilitando su ingreso a programas técnicos, tecnológicos y posteriormente a la universidad, construyendo una verdadera ruta de continuidad educativa desde el colegio hasta la educación superior.

Actualmente, esta apuesta cuenta con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos por parte del SENA destinados a la puesta en marcha de 11 aulas especializadas y la oferta de programas de formación técnica y tecnológica.

La estrategia tendrá cobertura en seis municipios del departamento: Arenal del Sur, San Juan Nepomuceno, Simití, El Guamo, María La Baja y Magangué, donde se fortalecerán los ambientes de formación y la articulación con las instituciones educativas oficiales, beneficiando tanto a zonas urbanas como rurales.

Por su parte, Jaime Torrado Casadiegos director regional del SENA destacó la importancia de tener estos nuevos espacios: “Iniciamos con formación técnica y el objetivo es que muy pronto se tramite el registro calificado de nuevos programas tecnológicos acordes a las preferencias y necesidades del territorio”.

Con esta hoja de ruta la Gobernación de Bolívar, la Secretaría de Educación Departamental y el SENA reafirman su compromiso de fortalecer la educación en el territorio, impulsando la media técnica y los programas técnicos como un puente real hacia la universidad, el empleo y el desarrollo social del departamento.