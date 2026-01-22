Rescatan a tres personas que habían sido secuestradas en el Atlántico

El GAULA de la Policía Nacional logró el rescate de tres personas que permanecían secuestradas y la captura de dos hombres en un operativo de allanamiento realizado en un inmueble del municipio de Juan de Acosta.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas se encontraban desaparecidas desde el 11 de enero y se habían desplazado desde Barranquilla hacia ese sector para asistir a una supuesta cita de negocio.

Entre las víctimas se encuentra un ciudadano residente en el municipio de Turbo, Antioquia, quien había llegado el 10 de enero a la capital del Atlántico para concretar el negocio.

Posteriormente, los secuestradores trasladaron a las víctimas al municipio de Santa Verónica, donde las mantuvieron retenidas mientras adelantaban las exigencias económicas.

Lea también: Distrito busca autorizar uso gratuito de infraestructura a Triple A por 20 años más

Exigían 60 millones de pesos

“Los delincuentes contactaron a los familiares para exigir 60 millones de pesos a cambio de la liberación. Además, se hacían pasar por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, al mando de alias “Yayo”, con el fin de generar temor y presionar el pago”, indicó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego, dos cartuchos calibre 38 milímetros, cinco teléfonos celulares, dos tarjetas SIM, un vehículo y tres cadenas de acero utilizadas para inmovilizar a las víctimas.

Lea también: Sindicato de la ESE UNA radicó querella ante MinTrabajo por crisis laboral y asistencial

Las autoridades informaron que uno de los capturados registra una anotación judicial por el delito de hurto.