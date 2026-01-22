Presidente del CNE respondió por supuestos sobrecostos en contrato de aplicativo de testigos

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, respondió por primera vez a los señalamientos sobre presuntos sobrecostos en la contratación de la plataforma para la inscripción y acreditación de testigos electorales de las elecciones de 2026.

Los señalamientos se han hecho desde diciembre pasado, tras una investigación del portal La Silla Vacía, sobre la adjudicación de un contrato por $384 mil millones a la empresa LinkTIC SAS, para el desarrollo de ese aplicativo.

Según la investigación, en 2022, la acreditación de testigos estuvo a cargo de la Registraduría Nacional, y solo costó 9 mil millones de pesos, lo que implicaría que el CNE estaría pagando hasta 40 veces más por el servicio comparable.

En todo caso, es clave mencionar que el aplicativo es novedoso y desde el organismo electoral prometen que garantizará mayor transparencia, pues permitirá el seguimiento a los testigos en tiempo real y que puedan hacer denuncias por presuntas irregularidades desde la mesa de votación.

Frente a estos señalamientos, Quiroz defendió el proceso y aseguró que no se trató de una decisión discrecional: “Nosotros, como cualquier entidad, partimos de un comité de contratación. Yo no tomo la decisión sola, no es que me siente con un lapicero. Esto parte de un grupo de contratación, de un estudio de mercado y de un anteproyecto que pasamos en 2024 al Ministerio de Hacienda”, dijo.

Sobre las denuncias de presuntos sobrecostos, Quiroz aseguró que solicitaron desde el inicio el acompañamiento de los organismos de control: “Cuando llegan los recursos, lo primero que hace el Consejo Nacional Electoral y lo primero que hago como presidente y ordenador del gasto es solicitar acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, porque realmente esto se trata de transparencia, legitimidad y garantías”, dijo.

Finalmente, insistió en que el proceso busca garantizar la seguridad del sistema electoral y envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: “Yo creo que el pueblo colombiano tiene que estar tranquilo”.