Petro anuncia radar en Nariño y envió mensaje al presidente de Ecuador

Desde Leticia, Amazonas, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) anunció que Colombia instalará siete nuevos radares de alta tecnología como parte de una estrategia para reforzar la seguridad, la soberanía nacional y la lucha contra el narcotráfico. Uno de estos equipos será ubicado en Ipiales (Nariño) y otro en Arauca, con el objetivo de fortalecer el control en la frontera sur del país.

Durante su intervención en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, el mandatario se refirió a la relación con Ecuador y aseguró que la instalación del radar en Nariño responde a la necesidad de proteger el territorio nacional, incluso si el presidente ecuatoriano, Rafael Noboa, “no me quiere nada”.

Petro también hizo un llamado a coordinar la inteligencia regional en la Amazonía y ordenó la creación de un Centro de Inteligencia de Policías en Leticia, al advertir que “la mafia se está yendo para el otro lado”. Además, dio instrucciones para detener cualquier ingreso de insumos destinados a la producción de fentanilo, con el fin de frenar su tráfico ilegal.

“Colombia tiene que ser libre de la entrada de precursores de fentanilo”, enfatizó el jefe de Estado, al ordenar un control absoluto de la frontera con Ecuador, tanto por tierra como por vía fluvial.

En el mismo evento, el presidente destacó el potencial turístico de la región amazónica y aseguró que Leticia recibe actualmente cerca de 300 mil turistas al año, cifra que podría aumentar hasta un millón en los próximos años.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Nacional confirmó la instalación de un radar 3D civil de última generación en Leticia, que será entregado por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. La infraestructura contará con una inversión de $45.287 millones y se convertirá en el tercero de siete equipos que serán instalados en el país.

El radar prestará servicio a Leticia y a la Amazonía colombiana, reforzando la vigilancia del espacio aéreo en el departamento del Amazonas y en las fronteras con Perú y Brasil. El sistema fue instalado sobre una torre de 25 metros, cuenta con un radomo de 13 metros, energía redundante y tecnología de punta, incluyendo radar primario 3D, radar secundario Modo S, sistema ADS-B, canal meteorológico integrado y antena de barrido electrónico, con una cobertura de hasta 250 millas náuticas.

El proyecto será ejecutado por la Unión Temporal Radcol 2023, conformada por Indra Group y Dextera, y contempla una inversión total de $332.717 millones para la instalación de todos los sensores proyectados en el país.