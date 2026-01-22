Chris Pratt y Rebecca Ferguson protagonizan la frenética película “Sin Piedad”

Sony Pictures presenta desde el 22 de enero la desenfrenada cinta “Sin Piedad” (Mercy), dirigida por Timur Bekmambetov, donde nos fijamos en las implicaciones que la IA podría tener en nuestras vidas diarias. Una historia fresca y entretenida, con un ritmo frenético que te mantiene pegado a la silla esperando el desenlace, pero hay varios giros inesperados y dilemas morales.

Cortesía: Sony Pictures – Película “Sin Piedad” (Mercy) Ampliar

“Sin Piedad” nos transporta a un futuro cercano, donde el detective Chris Raven (Chris Pratt) se despierta esposado frente a la jueza Maddox, un avanzado sistema de inteligencia artificial. Raven es acusado del asesinato de su esposa, y tiene solo 90 minutos para demostrar su inocencia antes de que la IA dictamine su destino. Pero conforme reúne pruebas y revisa los hechos, descubre que el sistema que él mismo ayudó a crear podría estar siendo usado en su contra, y que su esposa podría no ser el verdadero objetivo.

Protagonizada por Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan y Kylie Rogers “Sin Piedad” (Mercy) es uno de los electrizantes estrenos, lleno de adrenalina, acción y giros muy inesperados. Se presenta en salas de cine colombianas desde el 22 de enero gracias a Sony Pictures.