“Marty Supremo” ambición, disciplina y lo que significa soñar en grande
Protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Josh Safdie, esta historia es ambientada en los años 50, en el vibrante mundo del tenis de mesa.
Desde el 22 de enero, presentada por Diamond Films Colombia, llega una de las cintas que ha dado de que hablar en esta temporada de premios, “Marty Supremo” (Marty Supreme) dirigida por Josh Safdie, muestra el viaje de Marty Reisman, un buscavidas que termina por convertirse en el jugador más veterano en ganar una competición nacional del tenis de mesa a los 67 años.
“Marty Supremo” sigue a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión en grandeza.
Protagonizada por Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow, Kevin O’Leary, Sandra Bernhard, Tyler Okonma, Abel Ferrara y Fran Drescher “Marty Supremo” (Marty Supreme) es una historia sobre ambición, disciplina y lo que significa soñar en grande. Se presenta en salas de cine colombianas desde el 22 de enero distribuida por Diamond Films.