La ocupación de camas en hospitales alcanza hasta el 80 % en la ciudad de Manizales

Manizales

Así lo dio a conocer Mónica Villareal Peña, Coordinadora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres de la DTSC, quien señaló que este comportamiento refleja una situación de alerta, ya que varias IPS presentan niveles críticos de ocupación. Entre las instituciones más afectadas se encuentran la Clínica La Presentación, Servicios Especiales de Salud, el Hospital Departamental Santa Sofía y la Clínica Ospedale.

De acuerdo con la funcionaria, estas cifras representan un riesgo de contención hospitalaria y podrían generar limitaciones en la atención de nuevos pacientes, especialmente en servicios de alta complejidad.

Ante este panorama, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través del CRUE, hizo un llamado a la comunidad para hacer un uso racional de los servicios de urgencias, recordando que una urgencia corresponde a una condición médica que pone en riesgo inmediato la vida de una persona.

La DTSC reiteró la importancia de acudir a los servicios de salud de manera adecuada, priorizando la atención de casos realmente urgentes, con el fin de garantizar una respuesta oportuna a quienes más lo necesitan y contribuir a la sostenibilidad del sistema hospitalario en el departamento.