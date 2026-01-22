Inicia la rehabilitación de la malla vial en Chambacú como parte del programa Vías para la Felicidad

La transformación de Chambacú ya no es una promesa, es una realidad que avanza en varios frentes de manera simultánea. Al histórico megaproyecto del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú y a la construcción del hangar para coches eléctricos, se suma ahora la rehabilitación de la malla vial del sector, incluida dentro del programa Vías para la Felicidad, una apuesta del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz por dignificar este entorno estratégico de la ciudad.

Actualmente, la Secretaría de Infraestructura Distrital ejecuta la reconstrucción de los tramos más críticos de la zona, donde el deterioro del pavimento afectaba seriamente la movilidad vehicular, generando congestiones y riesgos para conductores y peatones. Esta intervención permitirá mejorar la circulación en un punto neurálgico de la ciudad, cercano al Centro Histórico y a importantes zonas de comercio.

La obra contempla la intervención de 4.024 metros cuadrados de malla vial, mediante la rehabilitación de placas de pavimento en mal estado y la construcción del nuevo carril de incorporación, conocido como el tercer carril, que facilitará los movimientos vehiculares y optimizará la conexión con las vías aledañas.

A la fecha, ya se han intervenido 170 metros cuadrados, lo que representa un avance del 4,22 %, y se han ejecutado 43 metros lineales, evidenciando un inicio firme de los trabajos que continuarán desarrollándose a buen ritmo durante los próximos días.

Con esta obra, Chambacú consolida su proceso de renovación urbana integral. Donde antes hubo abandono, deterioro y caos vial, hoy avanza una intervención planificada que articula deporte, movilidad, sostenibilidad y espacio público. Así, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue cumpliendo y demostrando que la transformación de Cartagena se construye desde el territorio, calle por calle, con obras que mejoran la calidad de vida y proyectan a la ciudad hacia el futuro.