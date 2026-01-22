¿Está inhabilitado el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado?: responde su abogado

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el abogado, Juan Carlos Novoa, apoderado de los procesos judiciales del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, se refirió a la sanción de inhabilidad de 12 años que determinó en primera instancia la Procuraduría por una presunta participación política.

Novoa aseguró que el Ministerio Público venía investigando un hecho en el que el exalcalde hizo una rendición de cuentas al sector religioso de la ciudad en el hotel Estelar en un acto de gobierno, evento que fue pago por los pastores cristianos y no por parte del municipio.

“Circunstancialmente la candidata Johana Aranda está en el mismo hotel, pero tampoco es un secreto la cercanía de la entonces candidata con el sector cristiano”, dijo Novoa.

Luego de que el alcalde se va del hotel, los pastores decidieron invitar a que la alcaldesa, Johana Aranda, a que diera un saludo “En un principio la Procuraduría había considerado que el exalcalde había convocado y pagado la reunión política, pero se logró demostrar que no, así lo reconoció la Procuraduría, además que ni hizo alusión a ninguna candidatura”.

¿Por qué se sanciona al exalcalde, Andrés Hurtado?

El abogado, Juan Carlos Novoa, aseguró que la entidad cambió el cargo, lo que sería un hecho violatorio a la debida defensa, pero lo sancionó porque permitió que los pastores se reunieran con la candidata.

“Es ilegal cambiar en el fallo el reproche, no se nos permitió defendernos a lo largo del proceso por esa nueva conducta, en ese orden el alcalde no tenía ni podía impedir que los pastores cristianos se reunirán con la candidata”, dijo.

Finalmente, dijo que esperan que en la segunda instancia se revoque, o que de mantenerse el fallo sea el Consejo de Estado el que revise la actuación, mientras tanto Andrés Hurtado no está inhabilitado.