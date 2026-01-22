Boyacá mantiene abiertas las matrículas: 255 colegios esperan a los estudiantes en 2026

La Secretaría de Educación de Boyacá reiteró el llamado a los padres de familia, acudientes y comunidad educativa para que continúen realizando el proceso de matrícula de niños, niñas y adolescentes en las instituciones oficiales del departamento.

Así lo confirmó la secretaria de Educación, Marcela Blanco, quien aseguró que las 255 instituciones educativas de Boyacá mantienen abiertas sus inscripciones para el calendario académico 2026.

La funcionaria destacó la importancia de garantizar el acceso a la educación como base del desarrollo social y familiar. «...La mejor herencia que se le puede dejar a nuestros hijos es el estudio y en Boyacá seguimos siendo referentes de formación y de calidad educativa; por eso, sigamos trabajando unidos por proporcionarles un mejor presente y futuro a estas nuev0as generaciones de boyacenses...», afirmó Blanco. En ese sentido, señaló que rectores, coordinadores, docentes y personal administrativo están preparados para recibir a las familias y acompañarlas en el inicio del año escolar.

El proceso de matrículas inició oficialmente el pasado 13 de enero y se desarrolla de manera presencial en cada institución educativa. La Secretaría de Educación recordó que los requisitos varían según se trate de estudiantes antiguos o nuevos, e incluyen documentos de identidad, certificaciones del Sisbén y Fosyga, certificados académicos y, en algunos casos, carné de vacunas. La administración departamental invitó a los padres de familia a acercarse oportunamente a los establecimientos educativos para completar el trámite y garantizar la continuidad escolar de los estudiantes en 2026.

A continuación encontrará los requisitos mínimos de matrícula:

Estudiantes antiguos:

- Fotocopia del documento de identidad del estudiante.

- Fotocopia cédula de los padres o acudiente.

- Constancia del Fosyga.

- Constancia nivel Sisbén.

- Paz y Salvo firmado.

- Fotocopia carné de vacunas actualizado (solo para preescolar y primaria).

Estudiantes nuevos:

- Registro Civil original.

- Constancia Fosyga.

- Fotocopia carné de vacunas actualizado.

- Fotocopia carné desarrollo y crecimiento.

- Constancia nivel del Sisbén.

- Fotocopia cédula de los padres o acudiente.

- Fotocopia recibo de energía.

- Carpeta con gancho.

- Tarjeta de identidad (de 7 años en adelante).

- Certificados de estudio de años anteriores.

- Observador del estudiante.

- Constancia retiro de SIMAT.