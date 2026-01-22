Alcalde de Tunja denuncia al director seccional de Fiscalías por vulneración de garantías

Vuelve y juega. Como lo sigue haciendo ante el Consejo de Estado donde ha recusado a los magistrados de las secciones Quinta y Primera e interpuesto todo tipo de recursos, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov interpuso ahora una queja disciplinaria contra el director seccional de Fiscalías en Boyacá, Juan Carlos Cabana Fonseca.

Caracol Radio conoció el documento en el cual el alcalde interpuso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que es la es la más alta instancia en la jurisdicción disciplinaria para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y los abogados en el ejercicio de su profesión en el país, una queja contra el director seccional de Fiscalías, a quien señala de una «...presunta vulneración de sus garantías procesales...» dentro del proceso penal que actualmente adelanta la Fiscalía en su contra.

Recordemos que el 24 de septiembre de 2025 la fiscalía le imputó cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos y le dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad en el proceso que se adelanta por el contrato que la empresa Ecovivienda le adjudicó en 2024 al abogado Juan Sebastián Ramírez García en contraprestación por hacer retirado una demanda de nulidad electoral que había radicado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Juez rechaza maniobras dilatorias y avanza imputación de cargos contra alcalde de Tunja y exgestora social Sara Catalina Pedraza y secretaria de contratación Luz Mila Acevedo https://t.co/60E6GhMxWJ a través de @CaracolRadio — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 24, 2025

Por este mismo caso ya fueron imputados el abogado Ramírez García, el exgerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, la secretaria de Contratación de Tunja, Luz Mila Acevedo Galán y la exgestora social y compañera permanente del alcalde, Sara Catalina Pedraza a quien recientemente le confirmaron la medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

#ATENCIÓN | El Juzgado Primero Penal del Circuito de #Tunja confirmó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra Sara Catalina Pedraza, exgestora social, por presuntas irregularidades en Ecovivienda. Deberá asistir a audiencias y no podrá salir del país. pic.twitter.com/y8iEXdsqK1 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 15, 2026

Se espera que en los próximos días se realice la audiencia de formulación de acusación contra los procesados.