Abren inscripciones para la octava edición de Samacatex Educación en Samacá

Las inscripciones estarán abiertas del 5 al 16 de enero a través de las redes de la Fundación Corazón Andino y la Alcaldía de Samacá.

Samacá

La Fundación Corazón Andino y la Alcaldía Municipal de Samacá anunciaron la apertura de inscripciones para la octava edición de Samacatex Educación, un programa de formación gratuito que busca fortalecer las habilidades de los habitantes del municipio y ampliar sus oportunidades de empleo y emprendimiento.

De acuerdo con Kely Forero, coordinadora del proyecto, esta iniciativa está pensada para seguir apostándole al talento local y a la formación productiva de la comunidad. “Creemos firmemente en el talento de nuestra gente y en su capacidad de transformar su futuro. Samacatex es un espacio para aprender, crecer y creer en uno mismo”, señaló.

El programa ofrecerá cursos en diferentes días y horarios para facilitar el acceso de las personas interesadas, teniendo en cuenta sus responsabilidades diarias. Entre la oferta académica se encuentran formaciones en crochet, confección de camisas, dotación básica, tejido a dos agujas, manejo de máquinas en varios niveles, confección de faldas, bordado, sastrería y confección de uniformes.

Según explicó, los cursos se abrirán únicamente si se completa el número mínimo de personas inscritas, y cada participante solo podrá postularse a un curso. “Es muy importante que las personas diligencien correctamente sus datos y se inscriban una sola vez, porque solo se tendrá en cuenta el primer registro”, recalcó.

La convocatoria estará abierta del 5 al 16 de enero, y toda la información junto con el enlace de inscripción podrá encontrarse en las redes sociales de la Fundación Corazón Andino y de la Alcaldía de Samacá.