Tras reciente feminicidio en Tunja, Secretaría de la Mujer insiste en fortalecer trabajo con agresor

Días después del feminicidio que conmocionó a la ciudad, en el que un hombre asesinó a su pareja sentimental, la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social de Tunja reiteró la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención de las violencias basadas en género, especialmente aquellas enfocadas en intervenir directamente a los agresores.

La secretaria de la Mujer, Katherine Coronado Vitolo, aseguró que este tipo de hechos evidencian la necesidad de actuar antes de que las violencias escalen a consecuencias irreparables. “Estos casos nos demuestran que no basta solo con atender a las víctimas; también es indispensable trabajar con los agresores para evitar la reincidencia y prevenir nuevas tragedias”, señaló la funcionaria.

Coronado Vitolo recordó que desde la Administración Municipal se viene implementando el programa Reacciona, una estrategia que busca orientar y acompañar a hombres que han incurrido en conductas violentas, remitidos por la Comisaría de Familia y la Fiscalía General de la Nación. “Trabajamos con ellos el manejo de emociones y el control de impulsos, para que estos hechos no se repitan y no terminen en desenlaces fatales”, explicó.

La secretaria indicó que el programa se articula con entidades como la Policía Nacional, la Patrulla Púrpura, la Rama Judicial y la Fiscalía, y que actualmente se busca fortalecer el trabajo conjunto con el INPEC. “Queremos que las personas comprendan las consecuencias de sus actos y que puedan reconstruir su proyecto de vida, porque la violencia no solo destruye a las víctimas, también rompe a las familias y el tejido social”, afirmó.

Finalmente, la funcionaria reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia y a utilizar las rutas de atención institucionales, al tiempo que insistió en que la prevención debe ser una tarea conjunta. El programa Reacciona, que inició el 11 de junio de 2025, cuenta a la fecha con 233 hombres que han firmado el Pacto de No Agresión y que están siendo objeto de seguimiento por parte de la Secretaría de la Mujer.