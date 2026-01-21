Precio del café en Colombia HOY 21 de enero: esto dice la Federación Nacional de Cafeteros

Precio del café HOY 21 de enero en Colombia: FNC indica valor oficial de la carga. Imagen de fondo de Canva

El café es uno de los productos de principal exportación del país ya que es un motor económico clave esto por su distinguido y apreciado sabor a nivel internacional.

Esto, gracias al acuerdo de cotización del cierre de la bolsa de Nueva York del día y a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se le ofrece una garantía de compra a todos los cafeteros del país al comercializar este producto en las diferentes regiones del país.

Lo anterior, teniendo en cuenta la tasa de cambio del dólar de ese día y el diferencial o prima de referencia para el café.

Precio del café HOY 21 de enero de 2026

Para este miércoles 21 de enero del 2026, el precio del café total por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94 es de 2,560,000 pesos colombianos.

Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por la Federación Nacional de Cafeteros, quienes son los encargados de publicar la cotización del café colombiano.

También fue publicado el precio de la pastilla contenida en el pergamino, teniendo esta un total de 10,000 pesos colombianos por kilogramo.

Así se cotiza el precio del café HOY en las principales ciudades del país:

Después del cierre de la Bolsa de Nueva York del día de hoy, la Federación Nacional de Cafeteros en su informe que hace a diario para el día de hoy 21 de enero del 2026 publica los precios en los que se cotiza el café en las diferentes ciudades del país, y son los siguientes:

ARMENIA : Carga: 2,560,500 // Kilo: 20,484 // ARROBA: 256,050

: Carga: 2,560,500 // Kilo: 20,484 // ARROBA: 256,050 BOGOTÁ : Carga: 2,559,250 // Kilo: 20,474 // ARROBA: 255,925

: Carga: 2,559,250 // Kilo: 20,474 // ARROBA: 255,925 BUCARAMANGA : Carga: 2,558,875 // Kilo: 20,471 // ARROBA: 255,888

: Carga: 2,558,875 // Kilo: 20,471 // ARROBA: 255,888 BUGA : Carga: 2,561,250 // Kilo: 20,490 // ARROBA: 256,125

: Carga: 2,561,250 // Kilo: 20,490 // ARROBA: 256,125 CHINCHINÁ : Carga: 2,560,375 // Kilo: 20,483 // ARROBA: 256,038

: Carga: 2,560,375 // Kilo: 20,483 // ARROBA: 256,038 CÚCUTA : Carga: 2,558,375 // Kilo: 20,467 // ARROBA: 255,838

: Carga: 2,558,375 // Kilo: 20,467 // ARROBA: 255,838 IBAGUÉ : Carga: 2,559,625 // Kilo: 20,477 // ARROBA: 255,963

: Carga: 2,559,625 // Kilo: 20,477 // ARROBA: 255,963 MANIZALES : Carga: 2,560,375 // Kilo: 20,483 // ARROBA: 256,038

: Carga: 2,560,375 // Kilo: 20,483 // ARROBA: 256,038 MEDELLÍN : Carga: 2,559,625 // Kilo: 20,477 // ARROBA: 255,963

: Carga: 2,559,625 // Kilo: 20,477 // ARROBA: 255,963 NEIVA : Carga: 2,558,750 // Kilo: 20,470 // ARROBA: 255,875

: Carga: 2,558,750 // Kilo: 20,470 // ARROBA: 255,875 PAMPLONA : Carga: 2,558,500 // Kilo: 20,468 // ARROBA: 255,850

: Carga: 2,558,500 // Kilo: 20,468 // ARROBA: 255,850 PASTO : Carga: 2,558,500 // Kilo: 20,468 // ARROBA: 255,850

: Carga: 2,558,500 // Kilo: 20,468 // ARROBA: 255,850 PEREIRA : Carga: 2,560,375 // Kilo: 20,483 // ARROBA: 256,038

: Carga: 2,560,375 // Kilo: 20,483 // ARROBA: 256,038 POPAYÁN : Carga: 2,560,625 // Kilo: 20,485 // ARROBA: 256,063

: Carga: 2,560,625 // Kilo: 20,485 // ARROBA: 256,063 SANTA MARTA : Carga: 2,562,125 // Kilo: 20,497 // ARROBA: 256,213

: Carga: 2,562,125 // Kilo: 20,497 // ARROBA: 256,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,559,750 // Kilo: 20,478 // ARROBA: 255,975

