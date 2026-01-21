‘Náufragos del cielo’, libro de Jesús Gallego que revela detalles del accidente de avión de Avianca

Jesús Gallego, periodista de la Cadena SER especializado en deportes, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre su libro Náufragos del cielo publicad en enero de 2026 por Roca Editorial.

Este libro narra el accidente de un Boeing 747 de Avianca que volaba de París a Bogotá con escala en Madrid, estrellándose a escasos kilómetros de su destino y causando la muerte de 181 personas en el mes de noviembre de 1983.

“En este accidente, como en todos los accidentes de avión, hubo una concatenación de errores. Cometieron un error los pilotos, que fue acrecentado con un error que cometieron los controladores, que estaban dirigiendo su aproximación al aeropuerto de Barajas”, dijo.

Náufragos del cielo (créditos: Amazon)

¿Por qué se reescribió la historia?

Teniendo en cuenta que esta es la segunda versión de dicha historia, el periodista afirmó que quiso escribirla precisamente porque le llamó mucho la atención que en España, entre los años 1970 y 1985, murieron en accidente de aviación civil 1.756 personas. “Había habido accidentes en Coruña, en Ibiza, en Barcelona, en Bilbao, en Tenerife y en Madrid”.

“Lo que aporta este libro como novedad en la investigación, en el trato de aquel accidente, es que el espacio aéreo español en aquel tiempo era un espacio aéreo peligroso, porque la tecnología del control aéreo que había en España era la que se había heredado del tiempo de la dictadura en el cual España, estaba aislada tecnológicamente”, dijo.

Los personajes del libro

En cuanto a los personajes, comentó que el libro tiene algunos personajes reales, que son los pilotos, donde se reproduce cómo eran sus conversaciones, tanto con el control aéreo como entre ellos.

“Esto está en un informe del Ministerio del Aéreo Español al que yo he tenido acceso y he reflejado perfectamente los momentos en los que hablan, las decisiones que toman”, contó.

Además, reveló que hay otra serie de personajes, como por ejemplo dos azafatas colombianas que son las grandes protagonistas para él del libro.

“Son personajes de ficción que yo he creado. María Elena Mendoza y Marcela Bernal, que son dos chicas jóvenes que rompen el estereotipo de las azafatas de ese entonces, porque las azafatas en los años 1970 eran sometidas a un proceso de sexualización y trivialización. Había compañías que las obligaban a ir con pantalones cortos para ser atractivas y demás. Yo he dibujado dos personajes completamente diferentes, dos azafatas jóvenes, ilusionadas, íntegras, con sus historias de amor, con sus historias personales, que van atendiendo a los tripulantes sin saber que se están acercando a lo que se está acercando todo el pasaje”, dijo.

Esto, según dijo, le produjo una tremenda tristeza y un tremendo error de ver cómo sus vidas, sus ilusiones, sus anhelos podían quedar frustrados cuando el accidente se produjera.

