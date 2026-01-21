Michelle Paola Barrios Rivera, del barrio Santa Cecilia, nueva reina del 20 de Enero

Michelle Paola Barrios Rivera, del barrio Santa Cecilia, se convirtió anoche en la nueva reina de las Fiestas del 20 de Enero

Sincelejo

Michelle Paola Barrios Rivera, del barrio Santa Cecilia, se convirtió anoche en la nueva reina de las Fiestas del 20 de Enero en los 60 años del reinado.

La velada coronación en el Estadio de Béisbol 20 de Enero, el jurado escogió como virreina la representante del barrio Puerto Escondido, Michell Valentina Duque Mercado.

La elección se realizó después de una jornada en la que las 17 candidatas fueron evaluadas en desfiles, entrevistas y en el show nocturno, mostraron su habilidad para bailar el fandango, sello del folclor sabanero.

La primera princesa fue escogida Zulay Gisell Monterrosa Ortega, del corregimiento Chochó; la segunda fue Daniela Rodríguez Baquero, de El Bosque, y María Mónica Rodríguez Benítez, de Calle El Campo es la tercera princesa.

La elección de la reina de las Fiestas del 20 de Enero se cumplió el primer día en que en Colombia se celebra el dia nacional del fandango, que es el ritmo que identifica las fiestas de Sincelejo.

La velada de coronación del reinado popular estuvo amenizada por 18 agrupaciones musicales que prolongaron el goce hasta las primeras horas de este miercoles 21 de enero.

La primera reina del 20 de Enero fue Generosa Mora Villalba, representante del barrio San Antonio y fue la virreina Marqueza Consuelo Hernández, del barrio El Bongo.

El naciente reinado tuvo entonces solo dos candidatas que representaron las dos secciones en que se dividió la capital de Sucre.