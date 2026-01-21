6AM W6AM W

“Hay que pelear con fuego”: gobernador de California por amenazas de Trump a Groenlandia

Gavin Newsom, gobernador de California, afirmó que Donald Trump examina las debilidades de las personas y las explota.

Gavin Newsom. (Photo by Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Gavin Newsom, gobernador de California, en el marco del Foro de Davos, pasó por los micrófonos de 6AM W y habló sobre las amenazas comerciales que ha lanzado Trump a Groenlandia.

¿Cómo se le debería responder a Trump?

“Hay que pelear con fuego, hay que mantenerse firme, con claridad y con convicción, hay que actuar desde una posición de fuerza”, dijo desde su propia experiencia en los Estados Unidos como una persona que ha recibido personalmente estos improperios, estos insultos y agresiones por parte de esta administración de Donald Trump.

Además, afirmó que Donald Trump examina las debilidades de las personas y las explota, y “nadie es más efectivo haciendo eso, por eso ha sido presidente dos veces, por su habilidad de identificar la debilidad del otro”.

Y agregó: “Él es un comunicador notable, un terrible orador, pero un gran comunicador”.

Es por eso que enfatizó en que es importante tener claridad, tener convicción y no jugar para dos bandos.

“Si uno va a tener una postura pública debe ser coherente con su postura privada también y hay que construir asociaciones, hay que construir un marco de voz colaborativa”, dijo.

