Concejal de Ciénaga, Magdalena víctima de atentado al interior de su vivienda

Magdalena

La tranquilidad en el municipio de Ciénaga se vio alterada luego de que una persona llegara hasta la residencia de la concejal Gisselle Lafourie y realizara unos disparos que impactaron contra la fachada de la vivienda.

En el hecho no se presentaron heridos solo daños a la estructura, sin embargo, la situación activó las alarmas entre la población quienes solicitan a las autoridades mayor presencia en el sitio con el fin de garantizar la seguridad de los cienagueros.

Se desconocen los móviles del ataque en contra de la cabildante, por lo que la Policía Metropolitana de Santa Marta, adelanta las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de lo ocurrido.