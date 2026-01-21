Augusto Barrios es el nuevo presidente de la Junta de la Cámara de Comercio de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que el empresario Augusto Barrios fue elegido presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué. Barrios desde el año 2023 es el delegado principal del presidente de la República.

Por otra parte, la Junta Directiva eligió, para su vicepresidencia al empresario John Fernando Peñaloza Camacho, representante del sector moda y confección, cuya trayectoria en el ámbito productivo aportará una visión cercana a las dinámicas del tejido empresarial local.

Los dos empresarios cuentan con una amplia visión y trayectoria empresarial, lo que les permitirá de manera conjunta liderar iniciativas que promuevan el desarrollo económico y la movilidad empresarial del territorio.

El nuevo presidente y vicepresidente de la Junta Directiva se encargarán de liderar de la mano de los demás integrantes, importantes iniciativas en las que vienen trabajando como colectividad, sin lugar a duda, entre sus prioridades estará seguir consolidando y poner en marcha el proyecto de infraestructura en el que está concentrada la Cámara de Comercio de Ibagué como lo es el Centro de Servicios Empresariales.

“Pensando en proyectos e iniciativas de alto impacto regional, consolidaremos esta gran apuesta que tenemos como entidad gremial, el Centro de Servicios Empresariales será un espacio que convertiremos en punto de encuentro del sistema productivo del Tolima, donde seguiremos potenciando la transformación digital, los procesos productivos, administrativos y comerciales de las empresas”, aseguró Augusto Barrios.

Por su parte, John Fernando Peñaloza quien asume la vicepresidencia resaltó la importancia de seguir trabajando bajo una visión conjunta y de ser garantes de estabilidad institucional “como Junta Directiva hemos reafirmado el liderazgo gremial que tiene la institución, también hemos fortalecido la confianza en los empresarios y entes públicos, aspectos que son clave y relevantes para nuestra Cámara de Comercio”.

Es importante mencionar esta Mesa Directiva se encargará de liderar la entidad durante el último año del periodo para el cual fueron elegidos, entendiendo que este año se realiza la elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Ibagué para el período 2027-2030.