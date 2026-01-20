Zelenski fue invitado al “Consejo de Paz” de Trump, pero no se imagina participar junto a Putin

El presidente Volodímir Zelenski en Washington el 28 de diciembre de 2025. FOTO: Joe Raedle/Getty Images

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el martes 20 de enero, que ha sido invitado a unirse al “Consejo de Paz” del presidente estadounidense Donald Trump, pero que no se imagina participar en él junto al mandatario ruso Vladimir Putin, también invitado.

“Recibimos la invitación; nuestros diplomáticos están trabajando en ello”, dijo Zelenski a los periodistas, antes de añadir que “le resulta muy difícil imaginar” estar sentado junto a Rusia en cualquier tipo de consejo.

Lea aquí: Francia descartó por el momento unirse al “Consejo de Paz” de Trump

La presencia del líder ruso entre los invitados hace del organismo concebido por Trump una “junta de guerra”, más que un ‘Junta de paz’ como pretende EE. UU., declaró el presidente ucraniano.

Trump ha invitado a numerosos líderes de todo el mundo a formar parte de este cuerpo que se encargaría de gestionar la posguerra en Gaza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha rechazado entrar en esa estructura al temer que pueda desplazar a la ONU de su papel en la gestión de la crisis en Gaza, a lo que Trump ha reaccionado amenazando a Francia con nuevos aranceles, mientras que otros países han reaccionado de forma ambigua, sin pronunciarse sobre si aceptarán la invitación.

Ucrania depende para seguir resistiendo contra la agresión militar rusa del armamento que -financiado con dinero europeo- le envía EE. UU.