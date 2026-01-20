Un hombre muerto y otro herido tras intercambio de disparos con la Policía en El Zapatero

Un operativo de control rutinario terminó en un enfrentamiento armado en el barrio El Zapatero, en la zona industrial de Cartagena. El saldo preliminar es de un hombre abatido por la fuerza pública y una segunda persona herida que permanece bajo observación médica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con las primeras versiones, patrullas de la Policía Metropolitana realizaban labores de registro y control de identidad en la zona. Al solicitarle una requisa a un ciudadano que transitaba por el sector, este se habría negado e iniciado un ataque contra los uniformados accionando un arma de fuego.

Ante el peligro inminente, los patrulleros reaccionaron para proteger su integridad, impactando al presunto agresor. El hombre fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica Gestión Salud de San Fernando, donde el personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Investigación y marco legal

En el mismo incidente, otra persona resultó lesionada y se encuentra hospitalizada; sin embargo, no se ha aclarado si se trata de un transeúnte o de alguien vinculado al ataque. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha revelado la identidad del fallecido ni ha emitido un comunicado oficial detallando las circunstancias exactas del cruce de disparos.

Es importante señalar que el uso de armas de fuego por parte de la Policía en Colombia está regulado por la Constitución y el Decreto 1231 de 2024, el cual establece que el uso de la fuerza letal debe ser el último recurso, aplicado de manera proporcional ante una amenaza real y directa contra la vida de los agentes o de terceros.

Las autoridades judiciales ya iniciaron las investigaciones pertinentes y se espera la recolección de testimonios de vecinos y familiares para esclarecer esta alteración del orden público en la capital de Bolívar.