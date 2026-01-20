Movilización de pasajeros en el Aeropuerto Rafael Núñez aumentó un 5 % en enero

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena reportó un crecimiento del 5 % en la movilización de pasajeros durante los primeros 13 días de enero de 2026, durante el denominado “Puente de Reyes”, el fin de semana de mayor tránsito aéreo del año en el aeródromo.

Entre el 1 y el 13 de enero, por la terminal aérea se movilizaron 335.714 pasajeros, de los cuales 253.026 viajaban en rutas nacionales y 82.688 en vuelos internacionales. Esta cifra representa un aumento del 5 % frente al mismo periodo de enero de 2025 en cada segmento.

Tradicionalmente, los primeros días del año concentran la mayor afluencia de pasajeros en el aeropuerto de La Heroica, impulsada por el turismo nacional e internacional que llega a la ciudad con motivo del Puente de Reyes, considerado uno de los feriados con mayor movilidad de personas en Colombia.

A este comportamiento positivo se suma la amplia oferta cultural que Cartagena ofrece a comienzos de año, la cual ha dinamizado la llegada de visitantes. Entre los eventos destacados se encuentran la Feria de Artesanías FAREX, realizada del 3 al 12 de enero; el Cartagena Festival de Música, que tuvo lugar del 4 al 12 de enero.

En ese sentido, el Aeropuerto Rafel Núñez de Cartagena se sigue preparando para la oferta cultural a fin de mes que reúne las Fiestas de la Virgen de la Candelaria, que se celebran del 24 de enero al 2 de febrero; y el Hay Festival, programado del 30 de enero al 2 de febrero.

“Cartagena cuenta con una oferta cultural amplia y atractiva para turistas de Colombia y del mundo. Desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez trabajamos de manera permanente para garantizar una operación segura, eficiente y confiable. En 2025 cerramos el año con 7,7 millones de pasajeros movilizados y nos preparamos para recibir a todas las personas que en 2026 visiten nuestra ciudad”, señaló Christian Carrazana, gerente del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez continúa consolidándose como un punto estratégico de conectividad para el país y la región Caribe, siendo la principal puerta de entrada para turistas, comerciantes y empresarios. Para 2026, la terminal aérea seguirá fortaleciendo su operación y su infraestructura con el fin de responder a la creciente demanda de pasajeros.