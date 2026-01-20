Indra Group gestionará los sistemas de venta y control de accesos del transporte público en Londres

Indra Group consigue contrato con trayectTransport for London (TfL), un proyecto que tiene objetivo operar y evolucionar el sistema de venta y control de accesos (ticketing) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana.

Según Indra Group, el contrato tendrá una vigencia inicial hasta 2034, asciende a 524 millones de libras esterlinas (unos 605 millones de euros) y podrá tener ampliaciones que elevarían su valor por encima de los 975 millones de euros, así como extensiones y opciones hasta el año 2039.

“Estamos muy orgullosos de convertirnos en el socio tecnológico de Transport for London para un proyecto tan ambicioso y transformador para el transporte de Londres, un referente mundial en movilidad innovadora y sostenible”, dijo Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

¿Cómo es la gestión de Indra Group en Colombia?

La empresa está presente en Colombia desde hace más de 25 años y se ha consolidado como una de las principales compañías tecnológicas del país.

Cuenta con más de 5.000 profesionales, oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín, un Delivery Center en Pereira y un Centro de Ciberseguridad en Bogotá.

A través de su filial Minsait, participa en proyectos clave para el desarrollo tecnológico de Colombia en los sectores de Transporte, Defensa y Tecnologías de la Información.