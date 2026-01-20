Indra Group gestionará los sistemas de venta y control de accesos del transporte público en Londres
En sistemas para el transporte público urbano “Transit Indra” se consolida en el top tres mundial de empresas tecnológicas.
Indra Group consigue contrato con trayectTransport for London (TfL), un proyecto que tiene objetivo operar y evolucionar el sistema de venta y control de accesos (ticketing) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana.
Según Indra Group, el contrato tendrá una vigencia inicial hasta 2034, asciende a 524 millones de libras esterlinas (unos 605 millones de euros) y podrá tener ampliaciones que elevarían su valor por encima de los 975 millones de euros, así como extensiones y opciones hasta el año 2039.
“Estamos muy orgullosos de convertirnos en el socio tecnológico de Transport for London para un proyecto tan ambicioso y transformador para el transporte de Londres, un referente mundial en movilidad innovadora y sostenible”, dijo Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.
¿Cómo es la gestión de Indra Group en Colombia?
La empresa está presente en Colombia desde hace más de 25 años y se ha consolidado como una de las principales compañías tecnológicas del país.
Cuenta con más de 5.000 profesionales, oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín, un Delivery Center en Pereira y un Centro de Ciberseguridad en Bogotá.
A través de su filial Minsait, participa en proyectos clave para el desarrollo tecnológico de Colombia en los sectores de Transporte, Defensa y Tecnologías de la Información.