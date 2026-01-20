Grecia está en alerta roja por lluvias torrenciales y nevadas en el país

El Partenon y el Teatro de Herodes cubiertos de nieve en Atenas, Grecia. (Foto: Milos Bicanski/Getty Images) / Milos Bicanski

El Gobierno de Grecia declaró la alerta roja en gran parte del país, incluida Ática, ante un temporal que llegará mañana con lluvias torrenciales, nevadas y fuertes vientos, y que obligará a cerrar las escuelas en la región de Atenas.

Protección Civil declaró el estado de alerta roja en cinco regiones del país, también en Ática, donde viven más de cinco millones de personas, la mitad de la población griega, y en la que el Gobierno regional decidió hoy que todas las escuelas permanecerán cerradas el miércoles.

“Se espera que los fenómenos sean particularmente intensos a partir del mediodía, con fuertes tormentas, vientos intensos y un mayor volumen de agua que la última vez”, señaló el gobernador de Ática, Nikos Jardaliás, en alusión a las fuertes lluvias que azotaron Atenas el pasado diciembre provocando inundaciones y cortes de electricidad en varios barrios de la capital.

“Lo que nos preocupa no es tanto la cantidad de lluvia, sino su rapidez: mucha agua en poco tiempo”, declaró Jardaliás.

Inundaciones en Grecia por cuenta de fuertes lluvias en 2023. (Foto: Athanasios Kaliakoudas/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Ampliar

En estado de alerta roja han sido puestas también las regiones del Peloponeso (sur), Tesalia (centro), Macedonia Occidental, y Grecia Central.

El Gobierno anunció además que, ante el temporal, los funcionarios podrán mañana no acudir a sus puestos y justificar su ausencia por imposibilidad de asistir, salvo quienes trabajen directamente en la gestión de las condiciones meteorológicas adversas.

En el Peloponeso ya se han registrado este martes daños y problemas menores debido a los vientos racheados, que en varios pueblos provocaron la caída de árboles y cortes de electricidad.

Las autoridades ya habían prohibido para este martes la navegación en el mar Jónico (occidente), por lo que los barcos permanecieron amarrados durante todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (EMY) advirtió hoy que se esperan además fuertes nevadas prácticamente en casi todas las zonas montañosas y semimontañosas de Grecia continental, pero también en zonas de baja altitud del campo de Tesalia y Macedonia occidental (norte).

Tormentas y vientos racheados azotarán a partir de mañana la mayoría de las islas del mar Egeo, según EMY.

Se espera que el temporal empiece a amainar a partir del mediodía del jueves, según los pronósticos.