Enviado a la cárcel un hombre por presunto abuso sexual de su hijastra de 4 años en Arjona

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un hombre de 49 años señalado de abusar sexualmente de la hija de su compañera sentimental.

La decisión judicial se relaciona con hechos registrados el 21 de diciembre de 2025 cuando el ahora procesado, al parecer, aprovechó los momentos a solas con la menor de 4 años para someterla a tocamientos de índole sexual. La agresión ocurrió en el barrio La Paz del municipio de Arjona (Bolívar).

El delito fue denunciado por familiares de la niña lo cual permitió la captura del ahora procesado en el referido municipio, el pasado 14 de enero.

Durante las audiencias concentradas un fiscal de la Seccional Bolívar imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual no aceptó.