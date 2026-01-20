Compañía detrás de la Esfera de Las Vegas anuncia la apertura de una segunda en Maryland

Esfera en el Strip de Las Vegas mostrando el Super Bowl LVIII (Foto vía GettyImages) / Jamie Squire

Próximamente, el estado de Maryland, en los Estados Unidos, contará con su propia esfera como la de Las Vegas, Nevada.

Sphere Entertainment, la empresa responsable de la emblemática estructura, afirma que ha firmado un acuerdo para construir una segunda esfera “a menor escala”.

La empresa afirma que los planes son para un recinto de 6.000 asientos, en comparación con los 18.600 asientos de la Esfera de Las Vegas.

Aunque será más pequeña que la original de Las Vegas, Sphere Entertainment afirma que seguirá contando con el distintivo exterior original, mientras que su interior contará, según la empresa, con “la pantalla LED de mayor resolución del mundo”.