Accidente de tren en España. 19 de enero. Foto: AFP y Guardia Civil Española.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vías estaban renovadas: autoridades de Córdoba, España, por accidente de tren que deja 39 muertos

En la tarde de este domingo, dos trenes que transportaban a centenares de pasajeros en la provincia española de Córdoba, colisionaron dejando un saldo de, hasta el momento, 39 personas muertas.

Por esta razón, desde 6AM W, de Caracol Radio, se habló con Antonio Ruiz, jefe de la Policía local de Adamuz, Córdoba, quien se refirió a los hechos.

Lea más: Al menos 39 muertos por una aparatosa colisión de dos trenes en Córdoba, España

“Lo último que se sabe es que todavía siguen equipos de rescate en el lugar. Todos los heridos han sido ya trasladados a los distintos hospitales, pero permanecen los grupos de rescate removiendo los restos de los vagones de tren por si hubiera alguna persona todavía en el interior”, dijo el jefe en su primera intervención.

Así mismo, resaltó que todavía se mantiene la cifra oficial de 39 fallecidos, pero que ”a medida que los equipos de rescate vayan removiendo los restos”, se irán “aportando las nuevas noticias”.

¿Hay hipótesis del accidente?

El jefe Ruiz aseguró que de momento lanzar una hipótesis es “muy precipitado” y, así mismo, reveló que “las vías estaban totalmente renovadas desde mayo del año pasado”, es decir, poco más de siete meses.

“En los próximos días, los expertos y los peritos en la materia barajarán las distintas variables que han podido influir en este accidente”, aseguró.

Vea los momentos posteriores al accidente:

Escuche la entrevista completa a continuación: