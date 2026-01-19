Vencedor, el caballo rescatado en Rionegro, culminó su recuperación y ya tiene una nueva familia

Antioquia

La historia de Vencedor se convirtió en un símbolo de esperanza, compromiso institucional y amor por la vida en el municipio de Rionegro.

Luego de cerca de un año de intervenciones médicas, cuidados especializados y un proceso integral de recuperación, este caballo, que fue rescatado en condiciones críticas en una vía del municipio, culminó exitosamente su tratamiento y hoy cuenta con un nuevo hogar.

Encontrado en estado crítico

Vencedor fue hallado cuando apenas era un potrillo, con graves afectaciones óseas y múltiples heridas en su cuerpo.

Su estado de salud requería atención inmediata, por lo que la Alcaldía de Rionegro, a través del Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA), activó el protocolo de rescate y atención veterinaria, en articulación con la Clínica Veterinaria CVZ de la Universidad CES.

Gracias a este trabajo conjunto, el equino recibió cirugías, tratamientos y acompañamiento permanente que le permitieron superar el abandono y recuperar por completo su salud.

Proceso de recuperación

Durante su proceso de recuperación, Vencedor se caracterizó por ser inquieto, juguetón y curioso, interactuando constantemente con sus cuidadores, lo que favoreció no solo su evolución física, sino también su comportamiento.

La secretaria de Medio Ambiente y de Hábitat de Rionegro, Erika Vianey Montoya Castaño, destacó que “en la Ciudad del Bienestar es prioridad salvaguardar la vida y el bienestar de la fauna doméstica más vulnerable”, y celebró el proceso de recuperación de Vencedor, asegurando que este resultado “nos llena de esperanza y nos motiva a seguir trabajando por todos los animales que aún esperan una segunda oportunidad”.

Nuevo hogar para el equino

Por su parte, la familia adoptante relató que conoció la historia de Vencedor a través de un familiar y que su estado de salud los conmovió profundamente.

“La idea de la adopción es darle la oportunidad de tener una vida mejor, con un espacio más confortable y un clima muy agradable”, señalaron.

Actualmente, Vencedor vive en una finca donde comparte amplios espacios naturales y estará acompañado por otro caballo de la familia, llamado Ratón. Según sus cuidadores, este entorno será clave para su bienestar: “Creemos que va a ser un ambiente muy positivo para él”, concluyeron.