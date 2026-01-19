Uscátegui activa la recolección de firmas para solicitar presencia del Ejército en Bogotá

El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, inició de manera formal la recolección de firmas para que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicite al presidente Gustavo Petro la asistencia militar en la capital del país.

Según Uscátegui, se trata de una medida preventiva prevista en la Constitución y desarrollada en la Ley 1801 de 2016.

Lea también: Vamos por buen camino en la seguridad de Bogotá: alcalde Galán

“El artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 habla de la asistencia militar y de la presencia del Ejército en las ciudades para apoyar a la Policía Nacional. Necesitamos que el alcalde Carlos Fernando Galán le haga esa solicitud al presidente de la República, Gustavo Petro. Ya estamos recogiendo firmas oficialmente habilitadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil”, señaló.

El congresista recordó que este mecanismo puede activarse cuando se presenten hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia, riesgo o peligro inminente, o ante una emergencia o calamidad pública. En esos casos, el Presidente de la República puede disponer, de manera temporal y excepcional, la asistencia de la Fuerza Pública.

Además, precisó que los gobernadores y alcaldes municipales o distritales están facultados para elevar esta solicitud ante el jefe de Estado, quien evaluará y tomará la decisión final. La asistencia militar, en todo caso, deberá regirse por protocolos y normas especializadas y coordinarse con el comandante de Policía de la respectiva jurisdicción.