Internacional

Tom Morello, exguitarrista de Audioslave anunció concierto en Colombia para el mes de marzo

El también exintegrante de Rage Against the Machine, se estará presentando en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

Tom Morello. Fotos: Yootube/ Getty Images.

Tom Morello. Fotos: Yootube/ Getty Images.(YouTube / Getty Images)

El guitarrista estadounidense, Tom Morello, llega a Colombia para presentarse en Bogotá el próximo 19 de marzo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

Morello es más conocido por su paso por las bandas de rock Rage Against the Machine y Audioslave.

Lea también: El legendario guitarrista Tom Morello pide fin de violencia en Colombia

Al igual por su estilo único y creativo al tocar la guitarra, caracterizado por el uso de efectos, así como por su activismo político.

Le puede interesar: Eden Muñoz confirma concierto en Colombia el próximo 2 de mayo

En 2023 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Rage Against the Machine.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad