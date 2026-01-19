Tom Morello, exguitarrista de Audioslave anunció concierto en Colombia para el mes de marzo

El guitarrista estadounidense, Tom Morello, llega a Colombia para presentarse en Bogotá el próximo 19 de marzo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

Morello es más conocido por su paso por las bandas de rock Rage Against the Machine y Audioslave.

Al igual por su estilo único y creativo al tocar la guitarra, caracterizado por el uso de efectos, así como por su activismo político.

En 2023 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Rage Against the Machine.