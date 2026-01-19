Policía desarticuló banda delincuencial “Los Pimpineros”, por hurto de combustible en Mamonal

Desarticula banda delincuencial “Los Pimpineros", por hurto de combustible en Mamonal. // Policía Metropolitana de Cartagena

En desarrollo de operativos contra el hurto de hidrocarburos, la Policía Nacional desarticuló el Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) denominado “Los Pimpineros”, mediante la captura de cinco (5) personas por el delito de hurto y apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía Mamonal, kilómetro 9, a la altura de la Refinería de Cartagena, donde los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) lograron sorprender a los presuntos integrantes de esta estructura criminal mientras adelantaban actividades ilícitas relacionadas con la extracción y comercialización ilegal de combustible.

De acuerdo con las investigaciones, este GDCO operaba en un sitio clandestino, donde empleaban válvulas improvisadas para extraer combustible de vehículos tipo cisterna, presuntamente en complicidad con los conductores, una vez estos salían de las plantas de almacenamiento con destino a estaciones de servicio.

Se estableció que, en promedio, hurtaban entre 300 y 500 galones diarios, extrayendo entre 25 y 50 galones por vehículo. Cada pimpina era comercializada ilegalmente por un valor aproximado de $40.000 pesos, lo que les generaba una renta criminal diaria cercana a los $15.000.000 de pesos.

Como resultado de esta modalidad delictiva, las empresas de hidrocarburo reportaron pérdidas aproximadas de $60.000.000 de pesos durante el mes de diciembre de 2025.

Durante la operación, fueron incautados los siguientes elementos:

-1 camión tipo cisterna cargado con 2.500 galones de ACPM.

-30 pimpinas plásticas de 5 galones, llenas de ACPM.

-1 tambor plástico con capacidad de 200 litros, con ACPM.

-$731.000 pesos en efectivo, producto de la venta del combustible hurtado.

-50 pimpinas plásticas de 5 galones, vacías y listas para su llenado.

-8 mangueras con válvulas artesanales de extracción.

-1 vehículo Chevrolet Sprint, utilizado para la actividad ilícita.

-1 vehículo tipo camioneta de estacas, marca Mazda B200.

-4 teléfonos celulares pertenecientes a los capturados.

Los indiciados fueron identificados como: ‘El Jose’, de 22 años, natural de Cartagena; ‘El Yanca’ de 24 años, natural de Sampués (Sucre); ‘El Kevin’ de 36 años, natural de Plato (Magdalena); ‘El Lucho’ de 38 años, natural de Cartagena y ‘El Gregori’, de 18 años, natural de Venezuela. Alias ‘El Jose’, presenta tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes; y ‘El Kevin’, una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente para su respectiva judicialización y a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

La Policía Nacional continuará adelantando operativos de control y prevención contra estas modalidades de hurto en la ciudad y su área metropolitana, con el propósito de proteger el patrimonio económico y reafirmar su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los comerciantes, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.