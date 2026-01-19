Paloma Valencia denuncia que se revivió polémico acuerdo para asegurar la visita de Lula a Colombia. Getty Images

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, Paloma Valencia, denunció que la industria automotriz colombiana habría “pagado un alto valor” por la visita de Lula da Silva al país en noviembre de 2025.

Y es que asegura que esa visita habría garantizado la reactivación del Acuerdo Comercial 72 (AC-72) entre Colombia y Brasil, que regula la comercialización de vehículos y autopartes entre ambos países.

Según dijo, el Gobierno colombiano habría revivido este acuerdo en medio de una agenda política que incluía la asistencia del presidente de Brasil a la cumbre de la CELAC.

“Estamos denunciando el costosísimo precio que tuvo que pagar Colombia para que el presidente Lula de Brasil viniera a la reunión de la CELAC del presidente Petro”, dijo.

Ahora, la senadora explicó que el AC-72 permitía el comercio de automóviles sin aranceles entre ambos países, pero señaló que Brasil modificó su legislación, lo que estaba perjudicando a los colombianos: “Brasil cambió su legislación interna y terminaron importando el 19% de los vehículos a Colombia y Colombia ninguno a Brasil”, explicó.

Y agregó: “Nuestra industria, que producía 123 mil vehículos, terminó en 30 mil; se fue General Motors, que era la fábrica más grande de producción en Colombia (…) El presidente Petro, que había denunciado ese pacto, pero terminó reviviéndolo para poder invitar al presidente Lula a venir a Colombia”.