Obrero murió tras caer desde el quinto piso de una construcción en la vía a Barú

Una jornada laboral ordinaria terminó en tragedia la mañana de este lunes, tras el fallecimiento de un obrero de construcción en la zona insular de Cartagena. La víctima, identificada como Elías Pautt Tovía, perdió la vida al caer desde una altura considerable mientras realizaba sus tareas asignadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana en un proyecto inmobiliario ubicado en el sector del kilómetro 14 de la vía a Barú. Según versiones de testigos y compañeros de labores, Pautt se encontraba trabajando en la estructura cuando, por razones que aún se intentan establecer, se precipitó al vacío desde el quinto piso de la torre.

Tras el fuerte impacto, se confirmó el deceso del trabajador de manera inmediata. Unidades judiciales llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla para los exámenes forenses de rigor.

Investigación en curso

Elías Pautt, natural de Cartagena, había salido de su hogar a tempranas horas para cumplir con su sustento diario. Ahora, sus familiares enfrentan el dolor de su partida y los trámites legales para la entrega del cuerpo.

Por su parte, las autoridades competentes han iniciado una inspección técnica en la obra para determinar las causas del siniestro y verificar si el proyecto cumplía con las normas de seguridad industrial y el uso de elementos de protección personal (EPP) exigidos por la ley para trabajos en altura. Hasta el cierre de esta edición, la empresa encargada de la construcción no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el lamentable suceso.