“No va haber plata ni para las regiones, ni para la Nación”, advierte Gobernadora del Valle

En reunión con sus homólogos de al menos siete departamentos, la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, advirtió que la medida tendría un impacto fiscal y social de gran magnitud para los departamentos.

Un impacto fiscal y social de gran magnitud para los departamentos tendrá un incremento del 19% en el impuesto a productos como vinos, aperitivos, licores, cigarrillos y tabaco, advirtió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

En el Valle del Cauca se estima una afectación superior a los 240 mil millones de pesos, aseguró la mandataria, al indicar que con el aumento del impuesto, “no va haber plata ni para las regiones, ni para la Nación”.

La mandataria insistió en que estos recursos son fundamentales para garantizar derechos ciudadanos, al recordar que actualmente hasta el 49% del recaudo se destina a salud, el 15% a educación y el 3% al deporte, sectores que ya enfrentan serias dificultades presupuestales.

“Aquí no vinimos a pelear; estamos reclamando derechos constitucionales. Las regiones somos las que estamos viviendo la problemática en salud. Hoy, por ejemplo, con la crisis de la Nueva EPS, solo el Hospital Universitario está prestando el servicio”, enfatizó la Gobernadora del Valle, quien propuso la instalación de una mesa técnica entre el Gobierno nacional y las regiones para realizar la evaluación.

En vilo el PAE

“Todos los Gobernadores nos sentimos aludidos, porque nuestra Nación no es solo unitaria y centralizada, también es descentralizada y con autonomía regional. Las rentas cedidas están constitucionalmente establecidas para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte. Si nos bajan las rentas no vamos a poder garantizar el PAE, el transporte escolar ni el pago del régimen subsidiado”, afirmó la mandataria.

En el caso del Valle del Cauca, el aumento en el impuesto al consumo se reflejaría en un alza significativa en los precios al consumidor. Una botella de aguardiente de 750 mililitros pasaría de $39.300 a $65.200, mientras que productos como el ron pasaría de $51.300 a $82.800, escenario que, según la Gobernadora, estimula el mercado ilegal.

“Estamos disminuyendo la renta del cigarrillo cerca de un 40% por cuenta del contrabando, que además está financiando estructuras criminales y hechos de inseguridad y terrorismo que hoy viven nuestras regiones”, advirtió Toro.

Salud

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, agregó que la medida nacional impactaría al sistema de salud en estado crítico. Actualmente, cerca del 49% de los recursos del Impuesto al Consumo se destinan a este sector; sin embargo, con el decreto, estos ingresos pasarían al Gobierno nacional.

“Si hoy no tengo con qué pagar el régimen subsidiado, que en este momento representa $63 mil millones, y con el aumento del impuesto esa cifra se duplica a más de $120 mil millones,¿el Gobierno Nacional va a asumir ese costo? Esa fue la pregunta que le hice al Ministro y no tuvo respuesta. Aquí no estamos peleando, estamos defendiendo derechos constitucionales”, sostuvo la mandataria vallecaucana.

Como resultado de la reunión, se acordó instalar una Mesa Técnica que permita evaluar de manera detallada el comportamiento de los tributos y las afectaciones a las finanzas departamentales.