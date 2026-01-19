Muere rejoneador tras violenta embestida de un toro en corralejas de Magangué

Lo que debía ser una tarde de fiesta y tradición en el corregimiento de Juan Arias, jurisdicción de Magangué, se transformó en una escena de horror. El reconocido participante de festejos taurinos, Hugo Cárdenas, falleció de manera trágica tras ser atacado por un toro durante el desarrollo de las corralejas locales.

El siniestro, que quedó captado en videos de los asistentes, ocurrió cuando Cárdenas, montado a caballo, intentaba realizar una maniobra de rejoneo para colocar una banderilla. En un giro violento, el toro persiguió al equino, provocando que este perdiera la estabilidad y cayera, lanzando al hombre a la arena. Antes de que pudiera reaccionar o ser auxiliado, el animal lo embistió directamente en la cabeza, propinándole un golpe fatal.

Pese a que varios espontáneos y compañeros ingresaron rápidamente al ruedo para intentar rescatarlo, el impacto fue devastador y Cárdenas murió prácticamente en el lugar.

Conmoción en el gremio taurino

Hugo Cárdenas era una figura respetada en las plazas del Caribe colombiano. Tras confirmarse su deceso, allegados y seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de pesar: “Se nos fue un rejoneador valiente, de manos firmes y corazón grande. Vivirá por siempre en cada galope y en la memoria de quienes lo vimos honrar la arena”, expresaron sus amigos.

Este nuevo fallecimiento pone nuevamente sobre la mesa la discusión nacional sobre la seguridad en las corralejas y el riesgo inminente al que se exponen tanto participantes como animales en este tipo de espectáculos que, año tras año, siguen dejando víctimas fatales en el departamento de Bolívar.