Los 5 ejes clave a la hora de implementar hábitos para que nuestro cuerpo viva con mayor bienestar
Descanso, nutrición, movimiento, calma y un intestino sano, son los 5 ejes que la doctora Consuelo Amado, médica osteópata, especialista en medicina del dolor y medicina funcional, nos invita a tener en cuenta a la hora de implementar hábitos que nuestro cuerpo sí pueda sostener en el tiempo para vivir con mayor bienestar.
Los 5 ejes clave a la hora de implementar hábitos para que nuestro cuerpo viva con mayor bienestar. Imagen Getty Images