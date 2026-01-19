En ArmoníaEn Armonía

Los 5 ejes clave a la hora de implementar hábitos para que nuestro cuerpo viva con mayor bienestar

Descanso, nutrición, movimiento, calma y un intestino sano, son los 5 ejes que la doctora Consuelo Amado, médica osteópata, especialista en medicina del dolor y medicina funcional, nos invita a tener en cuenta a la hora de implementar hábitos que nuestro cuerpo sí pueda sostener en el tiempo para vivir con mayor bienestar. 

23:39

Los 5 ejes clave a la hora de implementar hábitos para que nuestro cuerpo viva con mayor bienestar. Imagen Getty Images

Caracol Radio
