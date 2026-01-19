EDU adjudicó más del 80 % de su contratación mediante procesos abiertos en 2025

Medellín, Antioquia

La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) cerró 2025 con un balance de contratación en el que más del 80 % de los procesos se adjudicaron bajo la modalidad abierta, con más de $470.000 millones asignados a través de convocatorias plurales y competitivas.

Según el informe institucional, la EDU administró durante el año más de $1,3 billones, uno de los presupuestos más altos para la ejecución de proyectos urbanos en la ciudad, tras la modificación del manual de contratación en 2024, que redujo los montos para fortalecer la contratación abierta.

Licitaciones públicas y proyectos estratégicos

Durante 2025 se publicaron 23 licitaciones públicas por un valor superior a $410.000 millones, concentradas principalmente en proyectos estratégicos como Primavera Norte, megacolegios, Recreos deportivos y el Gran Parque Medellín.

El gerente de la EDU, Emiro Valdés López, afirmó que uno de los principales objetivos fue recuperar la confianza ciudadana en la contratación pública. “Esto no se trató solo de modificar el manual de contratación, sino de demostrarlo con hechos, cifras y datos”, señaló, al destacar el avance de los proyectos y el enfoque en transparencia.

Aumento en la pluralidad de oferentes

La entidad reportó un incremento sustancial en el promedio de oferentes, que pasó de tres en la administración anterior a más de diez, y en algunos procesos a más de 40 proponentes. De acuerdo con la EDU, en 2023 se realizaron 53 invitaciones privadas por más de $46.000 millones, mientras que en el esquema actual se adelantaron 28 procesos de invitación abreviada por más de $30.000 millones, abiertos a cualquier interesado y definidos mediante sorteo.

Valdés López agradeció la participación del sector constructor y de los gremios, destacando la concurrencia en los procesos y el compromiso con la ética en lo público.

Proyección de contratación para 2026

Para 2026, la EDU proyecta mantener la contratación mediante convocatorias abiertas en proyectos como la renovación del Estadio Atanasio Girardot, el complejo acuático del Gran Parque Medellín, tres megacolegios, dos Recreos deportivos, cuatro Recreos culturales, el centro cultural Ciudad del Río, y las renovaciones del Velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez y el Cincuentenario, entre otras obras.

La entidad indicó que la estrategia busca consolidar un modelo de contratación abierto, plural y transparente, alineado con la ejecución de los principales proyectos urbanos de Medellín.