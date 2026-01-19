Doble sicariato en San Fernando: mueren Rigoberto y Manuel; un menor resultó herido

Pese a que las cifras oficiales indican una disminución en la tasa de homicidios en comparación con el inicio del año pasado, el sicariato continúa generando zozobra en las comunidades de Cartagena. El hecho de sangre más reciente se registró la noche del domingo 18 de enero, en la calle 32 del sector Medellín, en el barrio San Fernando.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según el reporte de las autoridades y testigos presenciales, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, accionaron sus armas de fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública. Tras el ataque, los delincuentes huyeron rápidamente del sitio con rumbo desconocido.

En el lugar fueron auxiliados Rigoberto Pájaro Cabarcas, de 51 años, y Manuel Córdoba Guisado, de 22 años, ambos naturales de Cartagena. Aunque fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial cercano, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Un menor herido y antecedentes

La incursión sicarial no solo cobró la vida de los dos hombres; las autoridades confirmaron que un menor de 17 años resultó herido en medio de la ráfaga de disparos. El joven permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado.

La Policía Nacional informó que, al verificar los antecedentes de las víctimas, Manuel Córdoba Guisado presentaba una anotación judicial por el delito de lesiones culposas. Sobre Rigoberto Pájaro, no se reportaron registros pendientes con la justicia.

Hasta el momento, las unidades de investigación criminal no han establecido los móviles de este doble asesinato ni han logrado la individualización de los responsables. La comunidad de San Fernando, consternada por el nivel de violencia, pide mayor presencia policial para frenar la racha de ataques en la zona sur-oriental de la Heroica.