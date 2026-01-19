Disciplina y ahorro convirtieron a Flor María Peña en la primera ciudadana en pagar el Predial 2026

A las 7:30 de la mañana, cuando el Centro Histórico apenas comenzaba su movimiento habitual de la semana y la Plaza del Joe aún estaba en calma, Flor María Peña Correa, de 76 años, ya estaba de pie frente a la Oficina de Impuestos Distritales.

Media hora antes de la apertura oficial del Pago de Impuestos, ella no ocultó su emoción por ser la primera contribuyente en pagar el Impuesto Predial Unificado (IPU) de la vigencia 2026, marcando así el inicio oficial de la facturación con descuentos de hasta el 20 por ciento para predios residenciales que paguen oportunamente y no registren deudas de años anteriores.

Residente en el barrio Manga desde hace siete años, Flor María no dejó su puntualidad al azar. Para ella, pagar el predial en enero no es solo un trámite, es una costumbre construida con disciplina y previsión.

“Llevo siete años pagando el Impuesto Predial puntualmente. Apenas estamos en descuento en enero vengo a pagar para que no me coja la deuda de años anteriores”, contó Flor María, mientras recordaba que este hábito es el resultado de una enseñanza que marcó su vida.

Durante décadas, su esposo ya fallecido, fue su mayor ejemplo de organización financiera y amor por Cartagena. “En los 12 meses del año, mensualmente, voy ahorrando poco a poco. Mi esposo me enseñó a ahorrar; él sacaba un sobre todos los meses para la comida, otro para impuestos y otro para los servicios públicos”, relató con orgullo.

Esa lección no se quedó en casa. Hoy, Flor María la transmite como un legado familiar. “Les estoy enseñando a mis hijos a administrar la plata para pagar los impuestos de manera puntual, así como mi esposo me enseñó. Yo lo estoy haciendo con mis cuatro hijos”, afirmó convencida de que la cultura del pago responsable en beneficio de la ciudad también se hereda.

Su ‘madrugón’ tuvo una motivación clara: aprovechar el descuento del 20 % que estará vigente hasta el 1 de abril de 2026 para los contribuyentes de predios residenciales que no tengan deudas de vigencias anteriores. “Mi afán era que llegara el mes de enero para tener este descuento. Me siento orgullosa de haber sido la primera contribuyente”, dijo sonriente.

“Hay que seguir apoyando al alcalde”

Al hablar de la administración distrital, Flor María no ocultó su respaldo a la gestión del alcalde Dumek Turbay Paz gracias a las obras que se vienen ejecutando en las tres localidades. “Es un excelente alcalde. Se ha visto lo que ha hecho por la ciudad; hay que seguirlo apoyando en los proyectos que tiene. La ciudad se mantiene limpia, más organizada. Todo lo que está haciendo es un éxito. Hay que seguir orando por este alcalde para que a la ciudad le vaya bien”, expresó.

Historias como la de Flor María Peña Correa reflejan que el pago oportuno de los impuestos no solo es un deber ciudadano, sino una muestra de compromiso con el desarrollo de Cartagena. Desde temprano, con su ejemplo, iniciaron los descuentos por pronto pago de la vigencia 2026 del Impuesto Predial Unificado y, con ella, una nueva oportunidad para que los cartageneros contribuyan a seguir transformando la ciudad.

“Invito a todos los cartageneros a pagar los impuestos para que se vean las obras que el señor alcalde hace. Me siento bendecida”, puntualizó con emoción.