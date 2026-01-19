Conozca las tarifas de los peajes en Cartagena y Bolívar para este 2026

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) completó la actualización de las tarifas en las estaciones de peaje concesionadas del departamento de Bolívar desde el 16 de enero de 2026. El ajuste, que responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2025, se fijó en un 5,1%, impactando los bolsillos de quienes transitan por corredores estratégicos como la Vía al Mar y el Corredor de Carga.

Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI, explicó que este incremento es obligatorio según los marcos contractuales vigentes y busca garantizar el mantenimiento y la ejecución de los proyectos viales en la región. En Bolívar, las nuevas tarifas ya rigen para las concesiones de Ruta Costera y Autopistas del Caribe.

Nuevos valores por estación (Categoría I: Automóviles)

Peaje Marahuaco (Vía al Mar): $22.200

$22.200 Peaje de Bayunca: $12.600

$12.600 Peaje de Pasacaballos: $12.800

$12.800 Peaje de Gambote: $12.600

$12.600 Peaje de Turbaco: $5.800 (Nota: El cobro para las categorías I y II sigue suspendido por resolución ministerial hasta el 31 de enero de 2026).

Tarifas para vehículos pesados (Categorías superiores)

Los camiones de carga pesada (Categoría VII) en el peaje de Marahuaco deberán pagar ahora $195.200, mientras que, en estaciones como Pasacaballos y Gambote, los vehículos de categoría V quedaron en $44.100 y $47.100, respectivamente.

Las autoridades recordaron a los viajeros que los recursos recaudados son fundamentales para la seguridad vial y la asistencia mecánica en las carreteras. Se recomienda a los usuarios consultar la tabla completa de categorías para evitar contratiempos en sus desplazamientos por el Caribe colombiano.