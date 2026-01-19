En ArmoníaEn Armonía

¿Cómo enfrentar los cambios que se presentan en la vida pasando de la intención a la acción? La psicóloga Ana Arias, especialista en psicología clínica, nos comparte varias herramientas validadas, en tres aspectos clave de nuestra cotidianidad, que permiten avanzar sin dejar que el miedo nos paralice.

23:39

¿Cómo enfrentar los cambios que se presentan en la vida pasando de la intención a la acción? Imagen Getty Images

