Capturado alias “El Alejo”, presunto extorsionista que intimidaba a comerciantes en Cartagena

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional de Colombia en Cartagena desplegó un operativo que dejó la captura de un sujeto, quien, presuntamente, extorsionaba a un comerciante a cambio de no atentar en contra de su integridad y la de sus trabajadores.

Gracias a los operativos desplegados por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional de Colombia, en un operativo controlado antiextorsión, fue capturado alias “Alejo” de 18 años, quien, al parecer, realizaba exigencias económicas y cobros extorsivos, afectando el gremio de comercio, precisamente en el barrio El Porvenir.

El detenido llegaba a los establecimientos de comercio, identificándose como integrante de una estructura multicrimen. A través de mensajes intimidatorios habría exigido sumas entre 5 a 20 millones de pesos, a cambio de no atentar contra la integridad de los comerciantes, sus familia y trabajadores.

Durante el operativo, fue incautado un celular y el dinero en efectivo producto de la extorsión.

El capturado y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de extorsión, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión:

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia intensifica su servicio volcado a las calles, más cercano al ciudadano, solicitando la colaboración de la comunidad, ante cualquier hecho de personas sospechosas, denunciando a la línea de emergencia 123, Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363, bajo absoluta reserva y confidencialidad.