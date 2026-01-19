Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio impulsan el emprendimiento latino

Con libros que combinan técnica, estrategia y visión empresarial

El crecimiento del emprendimiento latino en Estados Unidos ha venido acompañado de una mayor profesionalización del sector gastronómico, y pocos líderes representan mejor esa evolución que Alejandra Romero y Wilfredo Ulacio, cofundadores de Keik Bakeshop. A través de sus nuevos libros, ambos emprendedores ofrecen una mirada profunda a los factores que sostienen un negocio exitoso: creatividad, estrategia, disciplina operativa y una comprensión honesta del mercado.

Sus textos integran lo mejor de ambos mundos: la sensibilidad culinaria y el pensamiento empresarial. Ulacio comparte cómo la innovación en pastelería puede convertirse en un motor de crecimiento, revelando las claves detrás de sus productos virales y su capacidad para adelantarse a tendencias de consumo. Su enfoque creativo ha sido documentado por medios nacionales e internacionales, consolidándolo como una de las voces más influyentes en la evolución de la repostería latina en EE.UU.

En paralelo, Romero presenta una visión estructurada del negocio: cómo construir equipos de trabajo, cómo organizar la producción, cómo estandarizar recetas y cómo escalar un concepto culinario para replicarlo en múltiples localidades. Su experiencia en producción masiva y desarrollo de franquicias ha sido reconocida por instituciones como VENAMCHAM USA y refrendada en publicaciones de Forbes y otros medios especializados.

Juntos, los autores construyen un universo educativo que combina técnica, gestión, creatividad e inspiración. Los libros se han convertido en recursos esenciales para emprendedores que buscan una guía clara en un mercado donde la pasión no basta: se requiere estructura, estrategia y mentalidad empresarial. Con estas publicaciones, Romero y Ulacio reafirman su rol como catalizadores del crecimiento del emprendimiento latino en la industria gastronómica estadounidense.

Ambos libros pueden encontrarse en Amazon.com y su gran caso de éxito en sus distintas locaciones: keikbakeshop.com

