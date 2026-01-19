Afinia anuncia interrupciones eléctricas en Bolívar y Magdalena para esta semana

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 19 y el 25 de enero se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y Magdalena.

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

Lunes 19 de enero

Circuito Manzanillo 2, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Tierra Baja, vía a Puerto Rey – Puerto Bello, sector 2.

Circuito Manzanillo 2, de 6:15 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la carrera 9 hasta la carrera 13, entre la calle 2 y la calle 77, sectores de La Boquilla, Tierra Baja y Puerto Rey.

Circuito Ternera 2, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: urbanización Cabañas del Rey.

Martes 20 de enero

Circuito Calamar 1 y Calamar 3, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana del municipio de Calamar y en el cliente Coolechera, Planta Calamar.

Circuito Calamar 2, de 9:10 a. m. a 5:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana de Arroyo Hondo: desde la carrera 1B hasta la carrera 7, con calles 1B hasta la calle 11, Iglesia Principal, Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Arroyo Hondo, Parque Bolívar y Alcaldía de Arroyo Hondo. Zona rural de Arroyo Hondo: Pilón. Zona rural de Calamar: Hato Viejo.

Circuito Chambacú 12, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 25, entre la carrera 21 y la carrera 22, barrio Manga.

Circuito Sur de Bolívar, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural del municipio de El Banco: vía El Banco – Cerrito, vía Cerrito – El Peñón, vía El Peñón – El Peñoncito, vía El Peñoncito – Puerto Boca.

Circuito Manzanillo 4, de 6:15 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: entre la carrera 2 y la carrera 3, desde la calle 39 hasta la calle 98, sector La Boquilla; y desde la carrera 9 hasta la carrera 16A, entre la calle 18 y la calle 22, sector La Boquilla.

Circuito Santa Ana (Magangué), de 8:30 a. m. a 9:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana del municipio de San Zenón (Magdalena). Zona rural del municipio de San Zenón (Magdalena): Peñoncito, Puerto Arturo. Zona urbana del municipio de Pijiño del Carmen. Zona rural del municipio de Pijiño: Cabrera, Pita.

Circuito Santa Ana (Magangué), de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Pijiño del Carmen (Magdalena). Zona rural del municipio de Pijiño del Carmen (Magdalena): Casa Blanca, Las Marías.

Circuito Santa Ana (Magangué), de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana del municipio de San Zenón (Magdalena). Zona rural del municipio de San Zenón (Magdalena): Peñoncito, Puerto Arturo. Zona urbana del municipio de Pijiño. Zona rural del municipio de Pijiño: Cabrera, Pita.

Circuito San Estanislao 1, de 6:25 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: carrera 19, entre la calle 6 y la calle 12, sector El Cañito; calle 12, entre la carrera 19 y la carrera 23, sector El Chispón; Ciudadela 2000.

Circuito San Estanislao 2, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Repelón (Atlántico). Zona rural de Repelón: carrera 6A con calle 5, sector barrio Los Almendros, corregimiento Villa Rosa.

Circuito Talaigua Nuevo 1, de 8:10 a. m. a 4:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo (Bolívar), zona urbana del municipio de Santa Ana. Zona rural de Talaigua Nuevo: veredas Tapia y Batallal.

Circuito Talaigua Nuevo 2, de 8:10 a. m. a 8:40 a. m. y de 2:00 p. m. a 4:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cicuco: Caño Hondo, Punta de Cartagena.

Circuito Talaigua Nuevo 2, de 8:10 a. m. a 4:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Talaigua Nuevo y Cicuco: vía Talaigua Nuevo – Talaigua Viejo, Talaigua Viejo – Santa Bárbara de Pinto y sectores aledaños. Casco urbano y rural: Talaigua Viejo, Patico, Ladera de San Martín, Barro Blanco, El Provenir, Santa Bárbara de Pinto, San Pedro y sectores aledaños.

Miércoles 21 de enero

Circuito Candelaria 1, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: sector barrio Villa Hermosa y la carrera 96A, entre las calles 1 y 3; y la carrera 92B, entre las calles 3 y 1, sector Campo Bello III.

Circuito El Carmen 3, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de El Carmen de Bolívar: Buenos Aires, Las Uvas, El Prado, Las Flores, El Carmen, El Santander, Goreti, Los Mangos, La Concordia y El Silencio.

Circuito Olaya (Magangué), de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la vía Magangué – Puerto Nariño, El Retiro, El Guazo y sectores aledaños.

Circuito Santa Isabel (Magangué), de 8:10 a. m. a 4:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: zona urbana del municipio de Magangué, sectores Cristo Prado y El Prado.

Circuito Ternera 6, de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: calle 24, entre la carrera 30 y la carrera 31, sector urbanización El Valle.

Jueves 22 de enero

Circuito Bayunca 2, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: carrera 12 con calle 13, barrio 20 de Julio.

Circuito Calamar 1 y Calamar 3, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana del municipio de Calamar y en el cliente Coolechera, Planta Calamar.

Circuito Chambacú 6, de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 2:40 p. m. a 3:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana de Cartagena: Calle de Las Damas, Calle San Pedro Claver, entre la Calle de Las Damas y la Calle San Juan de Dios, Plaza San Pedro Claver; Calle de la Amargura con Calle Cochera Gobernador; Calle Cabal, entre la Calle de la Amargura y la Calle Carlos Vélez Dantes; y Calle Carlos Vélez Dantes con Calle de Nuestra Señora de la Candelaria.

Circuito Chambacú 6, de 8:00 a. m. a 3:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Hotel Movich Cartagena Indias.

Circuito Sur de Bolívar, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural del municipio de El Banco: vía El Banco – Cerrito, vía Cerrito – El Peñón, vía El Peñón – El Peñoncito, vía El Peñoncito – Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito El Carmen 2, de 7:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 60 con calle 18, barrio Las Delicias.

Circuito La Marina 2, de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 2 con calle 15, sector Estación de Bomberos de Bocagrande.

Circuito Centro (Magangué), de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: calle 17 con carrera 6, esquina, barrio Simón Bolívar.

Circuito San Pablo, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: barrio Pastrana.

Circuito San Martín de Loba 1, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona rural del municipio de San Martín de Loba: vía Playitas – Buenos Aires y sectores aledaños a esta vía; vía Buenos Aires – Papaya y sectores aledaños a esta vía; Buenos Aires y Pueblo Nuevo.

Circuito San Blas, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa del Sur: finca Villa Andrea, vía Santa Rosa del Sur.

Circuito Ternera 5, de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Conjunto Residencial Parque Heredia, Centro Comercial Parque Heredia, Conjunto Salamandra, urbanización San Buenaventura, Conjunto Barlovento, urbanización Buenaventura, Conjunto Fragata, Caracolí y Gaia.

Circuito Ternera 7, de 7:34 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: sectores Conjunto Residencial Malibú I y Malibú II, y Candil.

Viernes 23 de enero

Circuito El Carmen 1, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar. Sectores: barrio San Rafael; fincas San Rafael, Avícola La Palmera, La Andrés, represa Uchi Martelo, finca La India; sectores de la vía Zambrano – El Carmen, kilómetro 25 y sectores aledaños.

Circuito San Estanislao 1, de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: carrera 20, entre la calle 6 y la transversal 3, sector El Chispón.

Circuito Santa Rosa del Sur 1, de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa del Sur: carrera 16, entre la calle 11 y la calle 12, sector Parque El Prado.

Circuito Santa Teresa (Sur de Bolívar), de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona rural del municipio de Regidor: Santa Teresa.

Circuito Ternera 14, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: entre la calle 22A y la calle 22C, desde la carrera 81A hasta la carrera 82, sector San Fernando.

Sábado 24 de enero

Circuito Calamar 1 y Calamar 3, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana del municipio de Calamar y en el cliente Coolechera, Planta Calamar.

Circuito Candelaria 1, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrios Villa Hermosa y sector Campo Bello III; carrera 96A, entre las calles 1 y 3, y carrera 92B, entre las calles 3 y 1.

Circuito Banco IV, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona rural del municipio de El Banco (Magdalena): Sabanas de Hatillo, Islitas, Algarrobal, Botillero, Belén, Barranco de Chilloa, Agua Estrada, Pueblo Nuevo, Menchiquejo, Caño de Palma, Caimanera, Pueblo Bello y Carrera Larga. Zona urbana del municipio de El Banco (Magdalena): barrios Vista Hermosa y Feria Ganadera Las Flores.

Circuito Sur de Bolívar, de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural del municipio de El Banco: vía El Banco – Cerrito, vía Cerrito – El Peñón, vía El Peñón – El Peñoncito, vía El Peñoncito – Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito San Estanislao 1, de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento: calle 6 y transversal 5, entre la carrera 20 y la carrera 31, sectores Montelíbano y El Chispón.

Circuito San Juan Nepomuceno 2, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en el municipio de San Juan Nepomuceno, barrios: 16 de Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diógenes Arrieta, El Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, La Paz, Armero, La Floresta, Nueva Floresta y Pueblo Nuevo.

Circuito Zaragocilla 4, de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: diagonal 29D, entre la transversal 45 y la transversal 46; transversal 46, entre la diagonal 29D y la diagonal 29I, sector barrio Nuevo Bosque.

Domingo 25 de enero

Circuito Sur de Bolívar, de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de El Peñón. Zona rural del municipio de El Banco: vía El Banco – Cerrito, vía Cerrito – El Peñón, vía El Peñón – El Peñoncito, vía El Peñoncito – Puerto Boca.

Circuito San Estanislao 2, de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Repelón (Atlántico): carrera 8 con calle 9, barrio La Sonrisa, corregimiento Villa Rosa.

Circuito Bayunca 1, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de Santa Rosa; zona urbana y rural del municipio de Villanueva. Zona rural de Cartagena: vereda El Zapatero, sector carretera Troncal del Caribe Bayunca hacia Cartagena, Bayunca sector Nuevo Paraíso; vía Villanueva – San Estanislao y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Bayunca 2, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de Clemencia; zona urbana y rural del municipio de Santa Catalina. Zona rural del municipio de Cartagena: Arroyo Grande, Bayunca sector San Rafael y 14 de Enero.

Circuito Bayunca 3, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona rural del municipio de Cartagena: entre la calle 6 y la calle 17, desde la carrera 4 hasta la carrera 19, corregimientos de Bayunca, Pontezuela, Punta Canoa, Arroyo de Piedra y Arroyo de las Canoas.

Circuito Bayunca 5, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona rural del municipio de Cartagena: carrera 12 con calle 6 y calle 2, entre la carrera 8 y la carrera 12, corregimiento de Bayunca.

Circuito Bayunca 4, de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en la zona rural del municipio de Cartagena: urbanización Doral Cartagena, puesto de Policía Vía al Mar y sector Serena del Mar; barrio Nuevo Paraíso, corregimiento Bayunca.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles Afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.