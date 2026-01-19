A la cárcel tres presuntos sicarios señalados de cometer homicidios en Cartagena y Turbaco

La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitió que jueces de control de garantías enviaran a prisión a tres hombres vinculados con recientes hechos de sangre en el departamento de Bolívar. Los procesados estarían involucrados en ataques sicariales que segaron la vida de dos jóvenes y dejaron a tres personas heridas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El ataque en la piscina del barrio Olaya

Dos de los asegurados son Deivis Rafael Torres Carmona y Donovan Alonso Olivo May. Según la investigación, el pasado 6 de enero, Olivo May ingresó armado a un establecimiento de recreación en el barrio Olaya Herrera de Cartagena y disparó contra un joven de 23 años que se encontraba en una piscina.

En el mismo hecho, una mujer y dos hombres resultaron heridos al intentar intervenir. Tras el ataque, el presunto sicario huyó en una motocicleta que era conducida por Torres Carmona. Ambos fueron capturados por la Policía Nacional.

Crimen en Turbaco

El tercer judicializado es Guillermo Julio Morales Sierra, capturado por un homicidio ocurrido el 13 de agosto de 2025 en Turbaco. Los hechos tuvieron lugar en un local de juegos de azar en el barrio San Pedro, donde Morales Sierra habría disparado contra un joven de apenas 19 años. El sospechoso fue localizado y capturado el pasado 13 de enero en Cartagena.

La Fiscalía imputó a los tres sujetos, según sus responsabilidades, los delitos de:

Homicidio agravado.

Tentativa de homicidio.

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

A pesar de las pruebas en su contra, ninguno de los procesados aceptó los cargos, por lo que deberán enfrentar el juicio desde un centro carcelario.