Sicario acabó con la vida de un hombre en el barrio La Victoria de Cartagena

Las autoridades confirmaron un homicidio en la avenida principal del barrio la Victoria en el sur de Cartagena, de Luis Albeiro Ayala García, de 44 años de edad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Un sujeto lo abordó y accionó un arma de fuego, provocándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la inspección técnica a cadáver.

La Policía Nacional en Cartagena, reitera la importancia de denunciar cualquier situación relacionada con los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.