Sicario acabó con la vida de un hombre en Arjona con seis anotaciones judiciales

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el municipio de Arjona, Bolívar. La víctima fatal fue identificada como Heider Rafael Crespo López de 33 años de edad.

Los hechos ocurrieron cuando Crespo López se encontraba sentado en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio La Esperanza, sector La fuente, siendo abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes sin mediar palabra, le disparan con arma de fuego, para luego huir con rumbo desconocido. Posteriormente la víctima es trasladada hasta el hospital local de Arjona.

Informaron los familiares que la víctima había manifestado que en diciembre había recibido supuestamente amenazas de las EGC.

Heider Crespo presentaba anotaciones como indiciado en el sistema SPOA, una por el delito de Hurto, dos por tráfico de estupefacientes, dos por lesiones personales y una por violencia intrafamiliar.