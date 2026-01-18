José Martin Bernier en boca de todos con esta versión Romántica

El ex participante de un famoso reality de la Televisión colombiana donde obtuvo bastante notabilidad, lanza su nuevo proyecto con una gran extraordinaria versión de “Porqué te tengo que olvidar”, una canción exitosa en la voz de José Feliciano, que resalta el valor del vallenato clásico con un formato fresco, innovador y con una majestuosa puesta en escena.

El artista llegará a la ciudad de Bogotá el próximo 30 de Enero y el 31 en la ciudad de Neiva donde las canciones mas recientes están en el gusto de sus seguidores, versiones que hacen parte de este 360 Live, como; Así no es ella, El ángel, En tu corazón, Entrégame tu amor, La cazafortuna y el éxito en mención Porque te tengo que olvidar de José Feliciano, en una versión espectacular de José Martin con su estilo característico y con geniales arreglos de su banda musical.