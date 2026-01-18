Huila Grande invita a pagar el impuesto vehicular 2026 con descuentos

La Gobernación del Huila recordó a los propietarios de vehículos matriculados en el departamento que ya se encuentra habilitado el pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026, con importantes beneficios económicos para quienes se pongan al día oportunamente.

De acuerdo con la administración departamental, los contribuyentes que realicen el pago hasta el próximo 31 de mayo podrán acceder a un descuento del 10% sobre el valor total del impuesto. Asimismo, quienes cancelen entre el 1 de junio y el 31 de julio podrán hacerlo sin sanciones ni intereses.

Las autoridades aclararon que a partir del 1 de agosto comenzarán a generarse intereses y sanciones por mora, por lo que reiteraron el llamado a cumplir con esta obligación dentro de los plazos establecidos.

El pago puede realizarse de manera fácil y rápida en línea, desde cualquier lugar del país, a través de PSE, ingresando a la página web oficial de la Gobernación del Huila. También está habilitada la opción presencial en la Casa del Libro, ubicada en el centro comercial San Juan Plaza, primer piso, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua.

La Gobernación destacó que el recaudo del impuesto vehicular es fundamental para fortalecer las rentas del departamento y permitir mayores inversiones en salud, educación, infraestructura vial y programas sociales, en beneficio de todos los huilenses.