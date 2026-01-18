Condenan a tres hombres por la muerte de dos perros y un caballo en Quindío, Valle y Magdalena

En el primer caso, Jarol Alberto Cuellar Arias fue sentenciado a 1 año y 4 meses de prisión por disparar en repetidas ocasiones contra un perro de raza husky siberiano llamado ‘Niño’, el 3 de septiembre de 2025, en un predio del municipio de Buenavista, Quindío.

Según la investigación, el ataque se produjo en medio de un hecho de intolerancia.

En Magdalena, José Luis Miranda García recibió una condena de 2 años de prisión por el delito de muerte a animal agravado, luego de golpear a un perro con un palo en vía pública del barrio Villacampestre, en Pijiño del Carmen, el 29 de julio de 2025. Las lesiones ocasionadas por la agresión provocaron la muerte del canino.

El tercer caso ocurrió en Rozo, Valle del Cauca, donde Edwin Oswaldo Zúñiga Nieva fue condenado a 1 año de prisión por mantener en abandono a un caballo durante un largo periodo. El equino fue hallado agonizante en vía pública, con múltiples lesiones y bajo estado corporal, y murió el 18 de enero de 2023.

La Fiscalía reiteró que estos fallos hacen parte de la estrategia institucional para combatir el maltrato animal y sancionar penalmente este tipo de conductas en el país.